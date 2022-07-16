باكستان تتوقع الحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار من دول صديقة



تتوقع باكستان أن تتلقى نحو أربعة مليارات دولار من التمويل الخارجي من دول صديقة بعد تموز/ يوليو، عقب اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إحياء حزمة الإنقاذ المخصصة لها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل في مؤتمر صحفي في إسلام آباد إن باكستان ستحصل على الأموال على هيئة قروض وودائع مالية واستثمارات في البورصة وإمدادات نفطية يتم تسديدها آجلا.



وأضاف إسماعيل أن بنك التنمية الأسيوي والبنك الدولي سيقدمان أيضا تمويلا يصل إلى حوالي ستة مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في تموز/ يوليو.



وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع باكستان الأسبوع الماضي لإحياء برنامج تمويل بعد رصد الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد التي تواجه تخلفا محتملا عن الدفع بسبب ارتفاع العجز في الحساب الجاري والتضخم.