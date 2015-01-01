المجر تعزز الحماية الحدودية مستشهدة بزيادة حالات عبور المهاجرين

تعمل المجر على تعزيز حماية حدودها، مستشهدة بموجة جديدة من المهاجرين يبدو أنها في طريقها إلى المجر عبر طرق البلقان.

وتخطط حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية لزيادة ارتفاع سياج الأسلاك الشائكة بمقدار متر ،وهو السياج المقام على حدودها البالغ طولها 150 كيلومترا مع صربيا والذي تم تشييده في 2015 خلال أزمة اللاجئين في ذلك العام.

ومن المنتظر أن يتم تشييد سياج حدودي جديد في متنزه دانوب درافا الوطني في جنوب البلاد على الحدود الصربية والكرواتية.

وجاء في القرارات التي نشرت في الجريدة القانونية الرسمية المجرية في وقت متأخر من أمس الجمعة أن الحكومة تخطط أيضا لتوظيف ما إجماليه ألفي حارس حدودي مسلح جديد في إطار تعزيز الجيش وشرطة الحدود.

وكان الاتحاد الأوروبي على خلاف مع الدولة الواقعة بشرق أوروبا لسنوات بسبب سياساتها التقييدية الخاصة بالهجرة. واشتكى أوربان مؤخرا من تزايد أعداد عمليات العبور الحدودية غير القانونية.