عمدة ميونخ يؤيد إقامة مهرجان «أكتوبر فست» رغم أزمة الطاقة والتضخم وكورونا

أعرب عمدة مدينة ميونخ الألمانية ديتر رايتر عن اعتقاده بأن إقامة مهرجان "أكتوبر فست" ستكون أمرا مجديا، رغم أزمة الطاقة والتضخم وجائحة كورونا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "مونشنر ميركور تي زد" الإعلامية الألمانية، قال السياسي الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، اليوم السبت:" أفهم أيضا السؤال المبدئي: لماذا يحتفلون إذا كنت لا استطيع تحمل التكاليف؟".

ووصف رايتر السؤال بأنه يتعلق بالسياسة الاجتماعية وقال:" ارى أن تكليف القطاع العام يتمثل في التخفيف بقدر المستطاع على المجال المالي الذي نشأ الآن خلال أزمة الطاقة هذه".

ومن المنتظر أن ينطلق أكبر مهرجان شعبي في العالم في مدينة ميونخ اعتبارا من السابع عشر من أيلول/سبتمبر المقبل في مروج تيريزنفيزه وذلك بعد أن تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا.

وحذر رايتر في المقابلة من النظر إلى المهرجان فقط من جانب توفير النفقات " لا أعرف ما الذي نوفره من ذلك وهناك آلاف الوظائف المعلقة عليه (المهرجان)" وأضاف أن كل سائقي سيارات الأجرة على سبيل المثال وعاملي الفنادق سيقاومون إلغاء المهرجان لأن المروج تقدم لهم مصدر دخل مهما.

وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر أعرب قبل وقت قصير عن تفاؤله حيال إقامة المهرجان.