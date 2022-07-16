تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 41092

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ 41092 سريرا يوم 15 تموز/يوليو، مقارنة بـ 41745 سريرا في اليوم السابق له.

وظل معدل نقل المرضي إلى المستشفيات عند 5ر5 %.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9 % تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 8ر7 %.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4962 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4314 سريرا.