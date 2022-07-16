تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 41092

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ 41092 سريرا يوم 15 تموز/يوليو، مقارنة بـ 41745 سريرا في اليوم السابق له.
وظل معدل نقل المرضي إلى المستشفيات عند 5ر5 %.
ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9 % تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 8ر7 %.
كما سجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4962 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4314 سريرا.