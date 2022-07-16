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تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 41092

د ب أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 10:01 م

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ 41092 سريرا يوم 15 تموز/يوليو، مقارنة بـ 41745 سريرا في اليوم السابق له.

وظل معدل نقل المرضي إلى المستشفيات عند 5ر5 %.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9 % تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 8ر7 %.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 بواقع 4962 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4314 سريرا.

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