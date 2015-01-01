 محافظ الجيزة: استمرار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة - بوابة الشروق
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محافظ الجيزة: استمرار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
يارا صابر
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 3:19 م

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعي وذلك لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير والتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بعدد من القطاعات بالجيزة.

وأكد المحافظ، أنه لن يُسمح بأي زيادة في الأجرة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفي مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، موجهاً بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة وخط السير مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية وجهاز السرفيس بالمتابعة اليومية لالتزام سيارات السرفيس بالتعريفات مع تواجد نوبتجيات مسائية لتواصل العمل على مدار اليوم.


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