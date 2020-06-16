روسيا تمنع 384 نائبا يابانيا من دخول أراضيها

أعلنت روسيا، الجمعة، منع 384 نائبا يابانيا من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها اليابان على نواب روس في غمرة الهجوم على أوكرانيا.

وزارة الخارجية الروسية التي نشرت قائمة النواب على موقعها، اتهمت هؤلاء النواب بـ"تبني موقف غير ودي ومعاد لروسيا" عبر توجيه اتهامات لها تخص الحرب في أوكرانيا.

منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انضمت اليابان إلى العقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.

من جهتها، أصدرت روسيا مرسوماً في الأول من يوليو الجاري، يقضي بأن تنتقل إلى شركة روسية حقوق مشروع "سخالين-2" للنفط والغاز الواقع في أقصى الشرق الروسي والذي تشارك فيه مجموعات يابانية. وكان الغاز الطبيعي المسال الذي ينتجه المشروع يسلم بشكل رئيسي إلى اليابان.

وكانت طوكيو قد أعلنت أنها تريد البقاء ضمن هذا المشروع الاستراتيجي كدولة تعتمد بشدة على وارداتها من الوقود الأحفوري.

ونحو 8% من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده اليابان مصدره روسيا.