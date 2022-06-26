الخارجية السعودية ترحب بالرئيس السيسي على أرض المملكة

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رحبت وزارة الخارجية السعودية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

ونشرت الخارجية السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، صور وصول الرئيس السيسي، واستقبال ولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان له.

#جدة | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس جمهورية #مصر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمشاركة في

#قمة_جدة_للأمن_والتنمية pic.twitter.com/rsuqFtLsgV — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 16, 2022

وكتبت: "أهلا بكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية".

أهلاً بكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمشاركة في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية pic.twitter.com/OdwPnZAcEU — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 16, 2022

ووصل صباح اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية.

تأتي مشاركة الرئيس في قمة جدة في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وسيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.