أنقرة: تركيا لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، اليوم السبت، إن تركيا لن تكون مخيما للاجئين، أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية للدول الأخرى.



جاء ذلك في رد خطي من المتحدث باسم الوزارة، على سؤال يتعلق بمزاعم تناقلتها وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الخارجية ليز تراس، التي أشارت إلى أنها ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، حال فازت برئاسة الحكومة البريطانية المقبلة.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيلجيتش القول: "نأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة عن تراس لا أساس لها".



وأضاف المتحدث: "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".



وأردف المتحدث بالقول: "تركيا لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية للدول الأخرى".



واستطرد بيلجيتش: "شاركنا الرأي العام هذا النهج بعد أنباء مماثلة تتعلق باللاجئين الأفغان العام الماضي، وفي هذا السياق، ندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤولية الهجرة بشكل متساو".



وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت الحكومة البريطانية عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.



وتنص الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.