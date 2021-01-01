عماد الدين أديب: بايدن جاء للسعودية ليكفر عن الذنب الأمريكي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنّ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية مثلت اعترافا من الولايات المتحدة بأن ترك الشرق الأوسط كان خطئا ولابد من تصحيحه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن جو بايدن جاء للسعودية ليكفر عن الذنب الأمريكي تجاه الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السبب الأول وراء زيارة بايدن يتمثل في الرغبة في إضعاف الموقف الروسي في ظل ارتفاع أسعار البترول، وهي الأزمة التي شكلت أعباء على الاقتصاد الأمريكي.

ولفت إلى أن تحرك جو بادين جاء محاولة لتصحيح أوضاعه في السياسة الخارجية لتصحيح السياسة الداخلية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، مساء الجمعة، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة.

وعقد بايدن لقاءين منفصلين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.