 مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس تنقل أكثر من طنين من الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية - بوابة الشروق
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مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس تنقل أكثر من طنين من الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 11:48 م

وصلت مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس وتحمل حوالي 2600 كيلوجرام من الإمدادات الغذائية والمواد المطلوبة للتجارب العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

أعلنت الإدارة الأمريكية الوطنية للطيران والفضاء "ناسا" اليوم السبت أن مركبة "دراجون" للشحن التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة هبطت في موعدها.

وتم إطلاق المركبة الفضائية غير المأهولة في البعثة الـ 25 لسبيس إكس لإعادة الإمداد التجاري من محطة كيب كانافيرال الفضائية التابعة لوكالة ناسا في فلوريدا أمس الأول الخميس، ومن المقرر أن تظل في محطة الفضاء الدولية لنحو شهر.

وتهدف المواد المستخدمة للتجارب العلمية التي نقلتها مركبة دراجون الفضائية إلى فحص الغبار في الغلاف الجوي للأرض، إلى جانب إجراء بحث بشأن شيخوخة خلايا المناعة، من بين أمور أخرى.

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