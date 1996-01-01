عمال الموانئ الألمانية ينهون إضرابا استمر يومين

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أنهى عمال الموانئ الألمانية في بحر الشمال اليوم السبت إضرابا استغرق يومين.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بميناء هامبورج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الإضراب انتهى اليوم كما هو مخطط ويُستأنف العمل".

وتسبب إضراب آلاف العمال في شل مناولة البضائع في جميع مواقع الموانئ الرئيسية إلى حد كبير منذ صباح أول أمس الخميس.

ووقعت اشتباكات مع الشرطة في تجمع حاشد في هامبورج أمس الجمعة، وأصيب خمسة متظاهرين وخمسة ضباط شرطة واعتقل اثنان.

وكانت النقابة قد دعت إلى الإضراب لزيادة الضغط على أرباب العمل بعد سبع جولات من المفاوضات دون نتائج.

وبعد الإضراب الأول في دورية متأخرة وإضراب آخر لمدة 24 ساعة في يونيو الماضي، تجاوز إجمالي عدد ساعات الإضراب في الموانئ البحرية الآن حوالي 80 ساعة - وهو أكبر إضراب تشهده الموانئ الألمانية منذ أكثر من أربعة عقود.

وليس من المتوقع إجراء إضراب آخر حتى نهاية أغسطس.

وتنص تسوية تم التوصل إليها في محكمة العمل في هامبورج على مزيد من المفاوضات حتى ذلك الحين.

ووفقا للتسوية، يجب أن يتفق الطرفان بحلول نهاية الأسبوع المقبل على ثلاثة مواعيد تفاوض أخرى قبل 26 أغسطس.