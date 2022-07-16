الصحة تدعو المواطنين للحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا عن أدنى إصابات سجلت في الفترات الماضية، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مساء السبت، أن «معدلات الوفيات الحالية تعد الأقل منذ بداية الجائحة»، قائلًا إن «الوصول لتلك المعدلات يرجع إلى مجموعة من العوامل أهمها التطعيم».

وأوضح أن «الحفاظ على الاستقرار الوبائي يتطلب الحصول على اللقاحات سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو التنشيطية»، مناشدًا الأشخاص الأقل من 60 عامًا ولا يعانون من أمراض مزمنة الحصول على الجرعة التنشيطية الرابعة بعد 6 أشهر من موعد الحصول على الجرعة الثالثة.

ولفت متحدث الصحة، إلى أهمية حصول الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عامًا ومن يعانون أمراضًا مزمنة على الجرعة الرابعة بعد مرور 3 أشهر من موعد الحصول على الجرعة الثالثة، منوهًا إلى أن فترة نشاط جهاز المناعة لا تستمر مدى الحياة.

وذكر أن الجهاز المناعي يحتاج إلى التنشيط من خلال التلقيح أو الإصابات السابقة، بعد مرور فترة ما بين 6 إلى 8 أشهر، مشيرًا إلى أن مصر تكاد تكون من الدول القليلة على مستوى العالم، التي تمكنت من توفير كل أنواع اللقاحات مجانًا للمواطنين من جميع الدول.

وأشار إلى أن عدد المطعمين بالكامل يقترب من 38 مليونًا، والحاصلين على الجرعة الأولى 49 مليونًا، والجرعة الثالثة 6 ملايين، معقبًا على تحويل مستشفيات إلى عزل كما تردد: «لم يحدث، الأمر غير دقيق ولم تعلن عنه وزارة الصحة».

ونوه إلى أن العالم لا يتحرك نحو مستشفيات العزل، بل تخصيص أقسام وغرف عزل داخل المستشفيات للتعامل مع الإصابات، متابعًا أن الحكم على الموجة السادسة بمجرد الزيادة في أعداد الإصابات المجتمعية، أمر مبكر.