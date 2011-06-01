إخلاء مبنى بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت السلطات الأمنية في سان فرانسيسكو، إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو في تغريدته، على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

من جهته، قال مطار سان فرانسيسكو الدولي في تغريدة في منتصف الليل تقريبا "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي"، وفقا لرويترز.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا، ولم يعرف ما إذا كان لاعتقاله صلة بالأمر.

ولم ترد شرطة سان فرانسيسكو حتى الآن على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

https://twitter.com/alhurranews/status/1548232639437422592