اضطراب مروري و6 وفيات بسبب عاصفة رملية في ولاية مونتانا الأمريكية

لقي ستة أشخاص، على الأقل، حتفهم بسبب اضطراب مروري نجم عن عاصفة رملية ضربت ولاية مونتانا الأمريكية.

وقالت صحيفة "بيلينجز جازيت" الإقليمية في عددها اليوم السبت، إن الحادث وقع أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، قرب بلدة هاردين الصغيرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية وضعف الرؤية تسببا في الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص.

وتضرر في الحادث أكثر من 20 مركبة في الحادث.

وقال جاي نيلسون، من شرطة مراقبة الطريق السريع، عبر التلفزيون المحلي: "انعدمت الرؤية فجأة"، حيث لا يوجد عندئذ الكثير من القرارات التي يمكن أن يتخذها قائدو السيارات.

وأظهرت صور من موقع الحادث عدة شاحنات وسيارات وقد تعرضت لأضرار بالغة.