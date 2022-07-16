عمرو أديب: لو في حد يقدر يكتب كتابا في الدولة فهو عبدالفتاح السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البيان المشترك الصادر عن الإدارتين المصرية والأمريكية، ينوه إلى إدراك الطرفين لحقوق الإنسان، موضحًا أن واشنطن قررت تخصيص 50 مليون دولار لمصر في صورة مساعدات غذائية، من المليار دولار الممنوحة إلى إفريقيا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة شددت على أهمية الدولة، معقبًا: «لو في حد يقدر يكتب كتابًا في الدولة فهو عبدالفتاح السيسي».

وأشار إلى أن كلمة الرئيس شددت على أهمية تقوية الدول الوطنية ومؤسساتها، واحترام السيادة والقيادة، فضلًا عن عدم إمكانية النظر إلى المستقبل إلا بعد حل مشكلات الماضي، قائلًا إن البيان الثنائي المصري الأمريكي ركز على أهمية تطوير مستوى العلاقة الثنائية.

وتابع: «نتعامل مع عدد كبير مع الشركات الأمريكية، لها استثمارات كبيرة وتعد الأضخم في مصر، كما أن الجانبين دائما ما يشيدان بالتعاون العسكري، فهو مستمر بشكل جيد حتى في أحلك الظروف».

ولفت إلى أن مصر تحقق التوازن بالموافقة على قرار مجلس الأمن بشأن حل الحرب الروسية الأوكرانية بالأساليب السلمية، والإبقاء على علاقة قوية بالجانب الروسي، مضيفًا أنها من القلائل في العالم التي يحقق هذا التوازن.

وأردف: «القول إن مصر عبدالفتاح السيسي منحازة للأمريكان أو تمشي بإشارة من البيت الأبيض غير صحيح وغير موجود بل العكس تمامًا، التوازن موجود والتأكيد في قمة اليوم على وجود شراكة أمريكية عربية وليست تبعية».

واختتم: «أستطيع أن أقول بشكل مريح أن التوافق والتكامل العربي كان واضحا في قمة جدة، والعرب استطاعوا أن يقولوا كلمتهم بشكل صريح أمام أمريكا».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت اليوم السبت بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.