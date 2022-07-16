أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا ترحب باستقالة رئيسة معرض دوكومنتا الدولي

رحب أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاج" من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر باستقالة المديرة العامة لمعرض دوكومينتا الدولي، زابينه شورمان.

ووصفت الناطقة باسم السياسة الثقافية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاج، هيلجه ليند، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" إنهاء عقد خدمات شورمان بأنه "تحرر طال انتظاره من حلقة مفرغة من سوء الإدارة وسوء التواصل".

واعتبرت ليندا توتنبيرج، المسؤولة عن الحياة اليهودية داخل الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني أن سحب الثقة منها أمر فات أوانه.

وأضافت قائلة: "إن فضيحة معاداة السامية في دوكومينتا هي فضيحة تم الإعلان عنها وهي تشير إلى ما هو أبعد من العرض الفني: فمعاداة السامية المتعلقة بإسرائيل، مثلها مثل أي مظهر من مظاهر معاداة السامية، تعد أمرا غير مقبول".

وطالبت عضوة حزب الخضر في البرلمان الألماني، مارلينه شوننبيرجر قائلة: "الآن يجب فحص الأعمال الفنية".

أما إرهارد جروندل، المتحدث باسم السياسة الثقافية لمجموعة الخضر البرلمانية، فقال للصحيفة: "السيدة شورمان تمهد الطريق أخيرا لتكون قادرة على إجراء مناقشة بناء حول كيفية عرض الصور المعادية للسامية في معرض دوكومنتا الخامس عشر، لقد آن موعد هذا النقاش في نهاية المطاف وهو بالغ الأهمية على وجه التحديد لأننا يجب أن نحافظ على دوكومنتا كواحد من أهم المعارض الفنية في العالم".

كانت وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا، كلاوديا روث، رحبت بالفعل بقرار مجلس الإشراف بالتخلي عن شورمان.

وقالت لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو": "من الصحيح والضروري أن نتمكن الآن من بحث كيفية عرض الصور المعادية للسامية في المعرض واستخلاص النتائج الضرورية لهذا المعرض الفني."