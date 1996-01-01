بسنت حميدة تنسحب من بطولة العالم لألعاب القوى بأمريكا

أعلنت العداءة بسنت حميدة، لاعبة مصر في ألعاب القوى انسحابها بشكل رسمي من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الجارية بأمريكا.

وجاء قرار بسنت حميدة المتوجة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية، بسبب معاناتها من الإصابة.

وأكد مصدر مسئول من بسنت حميدة أن العداءة المصرية تعاني من إصابة قوية منذ وقت طويل، وكاد أن يؤثر على مشوارها في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، إلا أنها تحاملت على نفسها من أجل التتويج بالميداليتين الذهبيتين.

وأتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن الإصابة أجبرت بسنت على عدم المشاركة في بطولة العالم المُقامة بمدينة يوجين الأمريكية، إذ تقضي العداءة المصرية في الوقت الحالي فترة علاجية وتأهيلية للتعافي من الإصابة.