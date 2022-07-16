الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إن حكومته تثمن البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت اليوم السبت.

وأضاف أن البيان الختامي للقمة دعا إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وكذلك أولوية عقد الانتخابات، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأضاف الدبيبة، في منشور عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحًا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة"، مشيدًا بدور "الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار ببلادنا".

وشارك في القمة التي عقدت في السعودية اليوم، كل من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

وفي البيان الختامي الصادر عن القمة، جدد القادة المشاركون "دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن... وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنبًا إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء".

كما أشاروا إلى دعمهم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، مؤكدين تقديرهم لاستضافة مصر الحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.