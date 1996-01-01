بسنت حميدة تكشف السبب وراء انسحابها من بطولة العالم لألعاب القوى

كشفت العداءة بسنت حميدة، لاعبة مصر في ألعاب القوى السبب وراء انسحابها المفاجئ من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الجارية في ولاية يوجين الأمريكية.

وكتبت المتوجة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم السبت أسباب قرار انسحابها من البطولة، الذي فوجئ به المتابعون، بعد اتضاح عدم وجود اسمها في التصفيات التأهيلية لسباق 100 متر عدو سيدات.

وكتبت بسنت حميدة في منشورها: "للتوضيح عن الأخبار المتداولة الخاطئة عن قرار انسحابي من بطولة العالم المقامة في أمريكا الآن. الجميع يعرف أنني اعتذرت عن بطولة إفريقيا التي كان مُقررًا إقامتها قبل أسبوعين فقط من دورة ألعاب البحر المتوسط، وهي مدة غير كافية للعلاج بسبب الإصابة ولكنني قررت المشاركة في دورة وهران على مسؤوليتي الشخصية رغم الإصابة".

وأضافت: "كنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية بالجزائر يوميًا صباحًا ومساءً للعلاج طول فترة الإقامة لمدة أسبوع قبل المنافسة ويمكنهم التأكيد على كلامي.. ولكي أكون قادرة على اللعب كنت أتعاطى جميع المكسنات الممكنة، سواء حقن أو عقاقير أو بنج رش، وكل ما يخطر في بالكم، حتى لا أشعر بالألم، وأنا الآن في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد للتمكن من خوض المشاركات الدولية القادمة".

وأتمت بسنت حميدة منشورها قائلةً: "لم أكن أحب أبدًا أن أتحدث في هذه الأمور، وكنت أريد أن أظهر الجانب الجيد فقط، ولكن هناك كم كبير من الأخبار الخاطئة والتعليقات السلبية غير اللائقة وهو ما تطلب مني ذلك، شكرًا لمساندتكم الدائمة وأراكم قريبًا في انتصارات دولية قادمة وأرقام قياسية جديدة تحت علم مصرنا الحبيبة".