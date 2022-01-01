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فيديو.. عبدالمنعم سعيد: الأيام المقبلة تاريخية واستثنائية بعد قمة جدة
على هامش أول لقاء ببايدن.. أبرز لقاءات السيسي السابقة مع رؤساء أمريكا
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة
إخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة والمحامي عمرو إمام
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ألمانيا.. تحطم طائرة خفيفة لدى هبوطها وإصابة قائدها
مركبة فضائية تابعة لسبيس إكس تنقل أكثر من طنين من الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية
الدبيبة: قمة جدة تؤكد الرفض الدولي لوجود مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا
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