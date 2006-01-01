دارين إيلز رئيسا تنفيذيا جديدا لنيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك من تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعيين دارين إيلز، رئيسًا تنفيذيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نيوكاسل في بيان رسمي أن إدارة النادي استقرت على منح منصب الرئيس التنفيذي لدارين إيلز، رئيس نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم.

وكان نادي أتلانتا الأمريكي استقدم إيلز البالغ 49 عاماً عام 2014، وسيبقى معه حتى 8 أغسطس المقبل قبل الانطلاق في مهمته الجديدة مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي يوم في 22 من الشهر ذاته.

وقال إيلز في البيان المشترك الذي نشره الناديين: "نيوكاسل هو ناد عملاق والقلب النابض لمجتمعه. في كل مرة زرت ملعب سانت جيمس بارك، أذهلني شغف المشجعين به".

وسبق لإيلز أن عمل أيضاً كمدير تنفيذي لتوتنهام الإنجليزي، وفي نادي وست بروميتش إلى جانب مدير نيوكاسل دان أشوورث بين 2006 و2010.

يُذكر أن فريق نيوكاسل كان قد حلّ في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الماضي.