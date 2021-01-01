استقبال جماهيري للزمالك في كفر الشيخ قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

استقبلت جماهير نادى الزمالك فى محافظة كفر الشيخ، الجمعة، حافلة لاعبى نادى الزمالك بحفاوة كبيرة، أمام فندق الإقامة خلال معسكر الأبيض المغلق فى مدينة كفر الشيخ، للمبيت فيه قبل التوجه السبت إلى مدينة المحلة للقاء فريق نادى غزل المحلة فى الجولة 25 بالدورى الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة وفى رصيده 54 نقطة متصدرا بهم جدول ترتيب الدورى، بينما يتواجد غزل المحلة بالمركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

والتفت الجماهير حول 3 حافلات نقلت لاعبى الزمالك، وصلت فندق الإقامة على فترات، وكان آخرها حافلة كان بها عدد من اللاعبين منهم شيكابالا، ووجد استقبالا كبيراً من الجماهير، وهتافات، وحياهم على حسن استقبالهم، وعبر شيكا عن سعادته باستقبال الجماهير.

وقام عدد كبير من جماهير الزمالك بالوقوف أمام حافلة الفريق ومنعوها من التحرك وأخذوا فى ترديد اسم شيكا بقوة، وحرص قائد الفريق على توجيه التحية لهم. وتواجد عدد من رجال الأمن بتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، لتأمين حافلة الفريق الأبيض منذ دخولها محافظة كفر الشيخ، وصولًا إلى فندق المبيت.

وكانت جماهير الأبيض من أبناء كفر الشيخ، تجمعوا أمام الفندق فى حى سخا بمدينة كفر الشيخ، انتظارًا لوصول حافلة الفريق، حاملين أعلام نادى الزمالك، وأطلق المشجعون الهتافات الخاصة بالنادى، فيما نال لاعب النادى محمود عبد الرازق شيكابالا نصيب الأسد من الهتافات.