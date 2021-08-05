عودة المثلوثي والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المحلة

أعلن جيزفالدو فريرا، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
المرمى: محمد عواد
الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني
الوسط: حمزة المثلوثي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح
الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري – سيد عبد الله
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: «محمد نديم – محمود علاء – حازم إمام – إسلام جابر – عبد الله جمعة – أوباما – أيمن حفني – شيكابالا – محمد أوناجم».
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.