عودة المثلوثي والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المحلة

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أعلن جيزفالدو فريرا، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

الوسط: حمزة المثلوثي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري – سيد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: «محمد نديم – محمود علاء – حازم إمام – إسلام جابر – عبد الله جمعة – أوباما – أيمن حفني – شيكابالا – محمد أوناجم».

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.