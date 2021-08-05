 عودة المثلوثي والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المحلة - بوابة الشروق
السبت 16 يوليه 2022 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

عودة المثلوثي والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المحلة

أمير نبيل
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 6:03 م

أعلن جيزفالدو فريرا، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

الوسط: حمزة المثلوثي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري – سيد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: «محمد نديم – محمود علاء – حازم إمام – إسلام جابر – عبد الله جمعة – أوباما – أيمن حفني – شيكابالا – محمد أوناجم».

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك