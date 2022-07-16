 أمريكا تتعهد بـ 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن سنويا حتى 2029 - بوابة الشروق
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أمريكا تتعهد بـ 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن سنويا حتى 2029

محمد مجدى
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 7:32 م

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن، سنويا، اعتبارا من العام المقبل وحتى عام 2029.

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن الهدف من هذه المساعدات هو تلبية "الاحتياجات الاستثنائية  للأردن، ودعم برنامج الملك عبد الله الثاني للإصلاح الاقتصادي، وضمان تعزيز طويل الأمد للشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن".

يأتي الإعلان عن المساعدات عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية.

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