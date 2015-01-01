تجديد حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة "شاشة LCD، جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه، وبالانتقال والفحص، وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "3 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم".

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقروا ارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.