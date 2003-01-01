الشرطة الإندونيسية: المتمردون يقتلون 10 أشخاص ويصيبون 2 في بابوا

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ذكرت الشرطة الإندونيسية، أن المتمردين الانفصاليين قتلوا عشرة أشخاص وأصابوا أثنين آخرين في إقليم بابوا الإندونيسي اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، أحمد مصطفى كمال إن الرجال المسلحين نصبوا كمينا للضحايا بينما كانوا يستقلون شاحنة في مقاطعة ندوجا.

وأضاف "عندما توقفت الشاحنة أطلقوا النار عليها".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الوطني لتحرير ويست بابوا، وهو الجناح المسلح للحركة الانفصالية، للتعقيب.

وتشهد بابوا الواقعة في النصف الغربي من جزيرة غينيا الجديدة، تمردا انفصاليا منذ ستينيات القرن الماضي.

وجرى ضم المنطقة التي غالبية سكانها من الميلانيزيين في الأساس إلى إندونيسيا في اقتراع اشرفت عليه الأمم المتحدة في 1969.

وجرى اتهام القوات الإندونيسية بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في حملتهم المضادة للتمرد.