نيوزلندا: تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في نيوزلندا اليوم السبت تسجيل 9241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالإضافة إلى 29 وفاة متأثرة بالإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في نيوزلندا إلى ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعية لأكثر من تسعة آلاف حالة مقارنة بأكثر من ثمانية آلاف حالة الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكر "راديو نيوزلندا" في نشرته الإنجليزية.

وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في نيوزلندا منذ بداية تفشي الوباء مليونا و484 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 1700 وفاة.