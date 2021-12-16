قال النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، إن كلمة القادة المشاركين بقمة «جدة للأمن والتنمية»، اليوم السبت، شددت على أهمية إحياء عملية السلام مرة أخرى، لحل القضية الفلسطينية التي تمثل منبع النزاع في الشرق الأوسط ومشكلته الرئيسية.

وعبّر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، عن سعادته بالاتفاق العربي حول ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقًا للمبادرة العربية، متابعًا: «الجميع أكد أنها أولى أولويات الدول العربية، ووضعوا الإطار الحقيقي لها».

وأعرب عن أسفه، لأن نداء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتقديم الأرض مقابل السلام في المبادرة العربية التي تقدم بها، لا يلقى آذانًا صاغية في إسرائيل وأوروبا وأمريكا، متمنيًا وجود وقفة عربية – عربية بنفس المستوى والحدية، لاتخاذ خطوة في حل القضية الفلسطينية بصورة شاملة عادلة، تمنح الحقوق للشعب الفلسطيني.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي في كلمته بقمة اليوم وضع خارطة طريق حديدة، متابعًا: «قال إن ما فكر فيه المجتمع الدولي في الماضي كان اتجاهًا خاطئًا، وأنهم لا يشعرون بخطورة ما يحدث في المنطقة».

وأضاف: «تحدث الرئيس عن ثوابت الأمة الحفاظ على هوية الدولة وهي رسالة مهمة جدًا، وأن انتشار المليشيات والإرهابيين يؤدي إلى الخراب وينعش الإرهاب، وشدد على أن الحفاظ على الدولة هو الهدف في الفترة المقبلة».

وعن رسالة الرئيس بأن «الأمن العربي كل لا يتجزأ»، أكد على أنها «رسالة قوية تؤكد عليها مصر، لتعكس أن الأمة العربية في الوقت الراهن تصطف حول كلمة واحدة، وتتحد دولها سويًا لمواجهة أية مخاطر».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت اليوم السبت بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.