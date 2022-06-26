مصادر: سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية

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قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه تم سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل حول الانفجار.