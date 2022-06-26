مصادر: سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية

الأكثر قراءة
أسرة الصيدلي المقتول بالسعودية: الكفيل تواصل معانا وعاوزين جثمان ابننا عشان نرتاح
بعد الاستحواذ الإماراتي.. أبو عوف من محل بـ500 ألف جنيه إلى شركة بـ5 مليارات
عاجل.. تحويل 3 مستشفيات كبرى بالقاهرة إلى مستشفيات عزل لمصابي كورونا (مستند)
عاجل.. أول مذكرة حكومية تؤكد بدء الموجة السادسة من كورونا في مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
الأهلي
الزمالك
النتـائـج
تصويت
قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه تم سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية.
ولم تتوافر المزيد من التفاصيل حول الانفجار.