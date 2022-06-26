 مصادر: سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية - بوابة الشروق
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مصادر: سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 10:00 ص

قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه تم سماع دوي انفجار في محيط مدينة حماة وسط سورية.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل حول الانفجار.


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