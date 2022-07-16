الحوثيون يعلنون عدم تمديد الهدنة في اليمن

انتقدت جماعة الحوثي اليمنية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، وأعلنت عدم موافقتها على تمديد الهدنة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي في بيان اليوم: "نرفض أي نتائج لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تمس سيادة اليمن وأمنه واستقراره".

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعلن من السعودية عن اتفاقه مع المسؤولين السعوديين بشأن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار في اليمن.

وذكر الحوثيون أن الهدنة تمثل "تجربة محبطة" لا يمكن تكرارها في المستقبل. ورغم ذلك بدا أن البيان يترك الباب مفتوحا أمام التفاوض إذا التزمت السعودية وحلفاؤها بالهدنة.