قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن رؤساء الأحياء بالكامل، موجودون في الشارع والمواقف يوميًا لمتابعة أسعار تعريفة وسائل النقل، عقب تحريك أسعار الوقود، لافتًا إلى أنه أجرى جولة اليوم في الموقف الجديد بالمحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الموقف الجديد يسير الرحلات الداخلية والخارجية لجميع كل أنحاء الجمهورية، قائلًا إنه كان حريصًا على مراجعة الوضع كاملًا اليوم.

وذكر أنه رصد نوعًا من التكامل والالتزام من السائقين بالأسعار التي أقرتها الدولة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة بعد التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتحديد رفع الأسعار ومقدارها.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مهتمة بأن يكون رفع الأسعار عادلًا لصالح السائق والمواطن، متابعًا: «الزيادة في التعريفة تراوحت ما بين 5% إلى 7%، لم نزد 0.1 على الـ7%، وتتراوح الزيادة ما بين 25 قرشًا إلى 40 قرشًا في المواصلات الداخلية».

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفاكهة؛ لأنها تنقل عبر وسائل النقل المختلفة، مضيفًا: «المشكلة أن البعض يرفع السعر بشكل مبالغ فيه، نطلق 10 حملات تموينية يوميًا، لتحجيم عملية رفع الأسعار، وأصدرت قرارات بأن أي رفع للأسعار يتم تشميع المحل».