تلقى فريق الأهلي هزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

وعلى الرغم من حاجة الأهلي لكل نقطة بسبب صراع الدوري المقام مع بيراميدز والزمالك إلا أن الأهلي تلقى هزيمة محبطة لأنه لو حقق الفوز في مباراتيه المؤجلتين سيكون متأخرا عن الزمالك أيضا.

وبحث الأهلي في الشوط الأول عن تسجيل هدف التقدم لكن ذلك كان عكس المتوقع، حيث تلقت شباك محمد الشناوي، حارس الأهلي، الهدف الأول، في الدقيقة 29 بأقدام فخر الدين بن يوسف، الذي كان أخطر عناصر بيراميدز في الشوط الأول.

فخر الدين بن يوسف قبل تسجيله هدف الشوط الأول، هدد مرمى الشناوي في الدقيقة السادسة بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وارتدت من القائم.

ولم تذكر أي هجمة خطيرة للأهلي في الشوط الأول الذي كان دائما ما يصل إلى مرمى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ولكن لم ينجح في إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل.

وفي الشوط الثاني، أجرى تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز بعض التعديلات على التشكيل الرسمي للمباراة ونجح إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في استغلال خطأ علي معلول في الدقيقة 65 بعد تمرير الكرة بشكل غريب للشناوي وسدد الكرة لتمر على يمين الشناوي داخل الشباك.

وفي المقابل لم ينجح الأهلي بأوراقه البديلة في تسجيل هدف وحيد في المباراة، وتلقى هزيمة وفقد فرصة السباق على اللقب إلا في حالة سقوط الزمالك في مباراة ليتساوى الفريقان من جديد في عدد النقاط.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للنقطة 53 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث فيما يتبقى له مباراتين مؤجلتين، أما الزمالك فيغرد بعيد في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة.