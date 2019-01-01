اليابان: مجموعة العشرين ستعالج نقص الغذاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية



أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم السبت، أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين حققوا نتائج في القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا كارتفاع أسعار السلع جراء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.



وقال سوزوكي بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، إنه "فيما يتعلق بمعالجة قضية انعدام الأمن الغذائي، فإن مجموعة العشرين ستعالج نقص الغذاء والتغذية بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية"، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرة الإنتاج الزراعي.



وتابع قائلا "إن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية وجدوا أرضية مشتركة استجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حيث أنهم سيعطون الأولوية لإجراءات دعم الأشخاص الأكثر ضعفا".



وأشار وزير المالية الياباني إلى أنه تم التأكيد على اتفاقية مجموعة الـ 20 السابقة على أن التقلبات الزائدة في سوق العملات أمر غير مرغوب فيه للاقتصاد.



وشارك وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في الاجتماع عبر الإنترنت بالإضافة إلى انضمام نائبه تيمور ماكسيموف الذي ألقى كلمة خلال الاجتماع.



وبحسب "كيودو" فإن رؤساء المالية من مجموعة العشرين الاقتصادية فشلوا في إصدار بيان مشترك حيث اختتموا اليوم اجتماعا استمر يومين بسبب الخلاف حول الحرب الروسية في أوكرانيا.



وكانت قد فرضت مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ردا على العملة العسكرية في أوكرانيا، فيما ردت روسيا بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.