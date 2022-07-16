السيتي يفقد نجمه في جولته التحضيرية بالولايات المتحدة

سيغيب إيلكاي جوندوجان عن جولة مانشستر سيتي التمهيدية في الولايات المتحدة لأنه لم يتلق سوى جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19.

وأُعطي جوندوجان اللقاح الأول في الصيف الماضي ، ولأنه كان مصابًا بالفعل بالفيروس، فقد اعتُبر محصنًا بالكامل بموجب القانون الألماني.

وعلم لاعب خط الوسط في وقت سابق من هذا الصيف أنه لكي يتمكن من دخول الولايات المتحدة ، يلزم جرعتين من لقاح كوفيد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعتزم الحصول على الجرعة الثانية والامتثال للوائح من أجل الانضمام إلى زملائه في الفريق، لكنه أصيب بالفيروس مرة أخرى في يونيو ونصحه الأطباء بعدم الحصول على جرعة ثانية حتى ثلاثة أشهر بعد إعادة الاختبار السلبي.