بيدرسن يعلن عدم انعقاد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية في موعدها المقرر هذا الشهر

أعلن المبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، اليوم السبت، إن الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية لن تنعقد في الموعد الذي كان مقررًا لها الشهر الجاري.

وجاء في بيان صحفي: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا السيد جير أو. بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو. تم إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك".

وأضاف البيان: "يشدد المبعوث الخاص على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية ووقايتها من خلافاتهم القائمة في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على الانخراط في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا".

وأكد البيان "أن المبعوث الخاص سيواصل التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة والإدلاء بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب".