 بيدرسن يعلن عدم انعقاد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية في موعدها المقرر هذا الشهر - بوابة الشروق
السبت 16 يوليه 2022 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

بيدرسن يعلن عدم انعقاد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية في موعدها المقرر هذا الشهر

أ ش أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 7:28 م

أعلن المبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، اليوم السبت، إن الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية لن تنعقد في الموعد الذي كان مقررًا لها الشهر الجاري.

وجاء في بيان صحفي: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا السيد جير أو. بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو. تم إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك".

وأضاف البيان: "يشدد المبعوث الخاص على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية ووقايتها من خلافاتهم القائمة في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على الانخراط في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا".

وأكد البيان "أن المبعوث الخاص سيواصل التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة والإدلاء بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك