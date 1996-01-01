خفض أسعار وقود الطائرات في الهند

خفضت شركات تسويق النفط في الهند أسعار وقود الطائرات بنحو 2%، في ثان خفض لها خلال العام، فيما واصلت أسعار خام برنت التراجع لتصل نحو مئة دولار للبرميل وسط زيادة التشاؤم بشأن تباطؤ النمو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



قامت شركة إنديان أويل التي تديرها البلاد، بخفض أسعار وقود توربينات الطيران إلى 93ر138147 روبية لكل كيلولتر (1730 دولار) في نيودلهي اعتبارا من 16 يوليو الجاري ، بحسب البيانات المتاحة على موقعها الإلكتروني. والأسعار المعدلة هي لشركات الطيران المحلية.



وتسببت المخاوف المتصاعدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في تراجع أسعار النفط العالمية حيث انخفض خام برنت الآن بنحو 18% مقارنة بذروته في يونيو الماضي، ولايزال أعلى بنسبة 30% العام الجاري وسوف يواصل التأثير على أداء شركات الطيران فيما تكافح للتعامل مع زيادة في حركة الركاب وسط ارتفاع التكاليف.