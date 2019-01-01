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وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تشهد برودا

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 5:44 م

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة قديمة ومستمرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب قمة جدة للأمن والتنمية، أن هناك الكثير من الشواهد على استمرار هذه الشراكة وتنميتها، لافتا إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات بين الجانبين، وهي التي يتم العمل عليها منذ عدة أشهر.

وأوضح أن هذه الشراكة قدمت للبلدين فوائد كبرى، مؤكدا أن المملكة بأهميتها في المنطقة ودورها في مجموعة العشرين وأهميتها في المنظومة الاقتصادية العالمية تُقابل بحرص من قِبل كل الأطراف الفاعلة على التعامل معها.

وأشار إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تشهد برودا، في ظل استمرار التنسيق الاستراتيجي في مختلف المجالات.

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