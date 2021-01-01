أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ليصل إلى أقل من 500 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 460 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 4.77 مليون حالة.

ويتلقى ما لا يقل عن 980 شخصا العلاج في المستشفيات.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.