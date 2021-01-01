أحمد ناجي معلقا على اعتزال الحارس أحمد يحيى: الجماهير لم ترحمه وسب بوالديه

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على قرار اعتزال أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري عقب هجوم الجماهير عليه في مباراتهما.

وأعلن أحمد يحيى اعتزاله كرة القدم منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: «علاقة أحمد يحيى بكل الناس مميزة جدًا، تحدثت معه قبل المباراة وأبلغني أنه كان مضطر للمشاركة لأن الحارس البديل صغير السن، وكان له دور كبير في جميع النقاط التي يمتلكها حاليًا الاتحاد السكندري».

وواصل: «أحمد يحيى كان خارج من الملعب منهارًا، هتافات الجماهير كانت ضد الحارس بشكل خاص ولم ترحمه وكان يُسب بوالده ووالدته».

وأتم: «أحمد يحيى قام بغلق هاتفه، ولكن سيكون لي جلسة معه وعليه أن يعود للمشاركة في التدريبات هو حارس مرمى صغير، وانفعل وكان لديه حق في ذلك».