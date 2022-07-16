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احتجاجات في المملكة المتحدة تعارض سياسة ترحيل المهاجرين.. البشعة.. إلى رواندا

د ب أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 11:38 م

نظم نشطاء سلسلة من الاحتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد السياسة "البشعة" للحكومة التي ترسل بعض المهاجرين إلى رواندا.

ووفقا لمنظمة "كير فور كاليه" الخيرية المعنية باللاجئين من المقرر أن يتم تنظيم احتجاجات في مدن كامبريدج وكارديف وكوفينتري وليدز ومانشستر وأوكسفورد وشيفلد.

وهتف النشطاء "اللاجئون محل ترحيب هنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم السبت.

وتمت الدعوة إلى المظاهرات في إطار حملة "#ستوب رواندا" التي أطلقتها تجمع النقابات العمالية البريطاني ومنظمتا "كير فور كاليه" و "ستاند أب تو ريسيزم".

وتحظى الحملة بدعم 11 نقابة عمالية، من بينها اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثل أكثر من 80 % من طاقم قوات حرس الحدود ومنظمات معنية بحقوق اللاجئين وجماعات دينية.

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