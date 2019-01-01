ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 7ر752، مقابل 2ر719 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر700، وقبل شهر 480.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 123 ألفا و46 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 95 ألفا و919 إصابة يوم السبت الماضي. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 134 حالة وفاة، مقابل 104 حالات وفاة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 29 مليونا و692 ألفا و989 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.