كندا تحذر وفدا روسيا في قمة العشرين من مسؤوليته عن جرائم حرب

حذرت كندا وفدا روسيا يشارك في اجتماع لوزارة مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الأسبوع الجاري أنها تعتبر المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين مسؤولين شخصيا عن المساعدة في ارتكاب جرائم حرب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند للوفد: "إن اقتصاديي روسيا التكنوقراطيين، الذين يعملون لتمويل آلة حرب بوتين، مشاركون في جرائم الحرب الروسية شخصيا، مثل جنرالات بوتين".

ولطالما كانت فريلاند، وهي من أصول أوكرانية ، منتقدة صريحة لبوتين، وانتقدت مشاركة روسيا في اجتماعات القمة في بالي بإندونيسيا الأسبوع الماضي.