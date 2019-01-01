ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، ندوة لمناقشة كتاب أفريقيا أمي للكاتب محمد أبو السعود. وذلك غدا الأحد 17 يوليو في الخامسة مساء بمقر المركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي.

يشارك في الندوة جرجس شكري ، سيد محمود ، مايسة ذكي ويديرها د.رضا عطية.

والكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة إبداع مسرحي ، ويضم الكتاب عدة مسرحيات هي :- خيانات صغيرة على يسار القمر ، فيدرا سيدة الأسرار ، ستة أشباح تبحث عن شبه ظل ، إيزيس حبيبتى والخروج من الموت نهارا ، الطعنة ، باسم الأب ، أنتيجون في رام الله.. أنتيجون في بيروت ، بالإضافة إلى أفريقيا أمي.