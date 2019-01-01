 غدا .. أفريقيا أمي في ندوة بالمركز الدولي للكتاب - بوابة الشروق
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غدا .. أفريقيا أمي في ندوة بالمركز الدولي للكتاب


نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 6:01 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 6:01 م
ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، ندوة لمناقشة كتاب أفريقيا أمي للكاتب محمد أبو السعود. وذلك غدا الأحد 17 يوليو في الخامسة مساء بمقر المركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي.
يشارك في الندوة جرجس شكري ، سيد محمود ، مايسة ذكي ويديرها د.رضا عطية.
والكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة إبداع مسرحي ، ويضم الكتاب عدة مسرحيات هي :- خيانات صغيرة على يسار القمر ، فيدرا سيدة الأسرار ، ستة أشباح تبحث عن شبه ظل ، إيزيس حبيبتى والخروج من الموت نهارا ، الطعنة ، باسم الأب ، أنتيجون في رام الله.. أنتيجون في بيروت ، بالإضافة إلى أفريقيا أمي.

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