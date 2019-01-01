بايدن: زمن الحرب في منطقة الشرق الأوسط انتهى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم شهد تحركات عديدة لتقويض القانون الدولي، مثل الحرب الروسية غير المبررة على المنطقة، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في مستهل قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه فخور بأن عهد الحروب في المنطقة انتهى.

وذكر أن الولايات المتحدة تبذل جهودا في الحرب على الإرهاب، متعهدا بتقديم المزيد من الدعم لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن بلاده ترى بوضوح التحديات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن قادرة على تحقيق أفضل النتائج، وأنها تركز على حلول يمكن تحقيقها لبناء الثقة مرة أخرى.