استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة "كورونا" عالميًا، أمس الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 ألفا و339 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و720 حالة والوفيات إلى 31 ألفا و528 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و587 ألفا و307 حالات والوفيات إلى 18 ألفا و925 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1711 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و949 ألفا و492 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و346 حالة.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و480 ألفا و934 حالة والوفيات إلى 381 ألفا و794 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1974 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و29 ألفا و947 حالة والوفيات إلى 116 ألفا و470 حالة.

كما سجلت إندونيسيا 3331 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و127 ألفا و84 حالة والوفيات إلى 156 ألفا و833 حالة.. فيما سجلت رومانيا 4107 إصابات ووفاة 3 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و958 ألفا و51 حالة والوفيات إلى 65 ألفا و805 حالات.

وفي سلوفاكيا تم تسجيل 846 إصابة جديدة ووفاة شخص واحد بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و804 آلاف و534 حالة والوفيات إلى 20 ألفا و169 حالة.

كما سجلت باكستان 779 إصابة جديدة ووفاة شخصين بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و544 ألفا و910 حالات والوفيات إلى 30 ألفا و428 حالة.. بينما سجلت سلوفينيا 1591 إصابة جديدة ووفاة شخص واحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و57 ألفا و817 حالة والوفيات إلى 6666 حالة.

وسجلت لاتفيا 838 إصابة جديدة ووفاة شخصين بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 844 ألفا و980 حالة والوفيات إلى 5875 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، إلى 61 ألفا و763 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 156 حالة شفاء؛ ليصل عدد حالات التعافي إلى 59 ألفا و142 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 986 حالة.