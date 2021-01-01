وزير الخارجية السعودي: قمة جدة لم تشهد طرح أي تعاون عسكري أو تقني مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن قمة جدة لم تبعث برسائل سواء واردة من إيران أو مرسلة إليها عبر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب قمة جدة للأمن والتنمية، أن القمة لم تشهد طرح أي تعاون عسكري أو تقني مع إسرائيل.



وأوضح أن السعودية كانت قد طرحت قبل خمس تشكيل منظومة دفاع عربي مشترك يتم فيها رفع مستوى التنسيق العربي فيما يخص الأمن والدفاع، لكن الأمر لم يتم بحثه خلال القمة.



وأشار إلى أن تطوير عمليات التنسيق العسكري لا يزال ضمن الأولويات السعودية من أجل الدفاع العربي المشترك.