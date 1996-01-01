بريطانيا تسجل 20 إصابة جديدة ولا حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أية حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و88 ألفا و74، والوفيات إلى 181 ألفا و398.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا، إعطاء 150 مليونا و554 ألفا و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.