أشاد حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن قمة جدة للأمن والتنمية، قائلًا إن الرئيس لمح من بعيد بانتهاء أزمة القطب الواحد، وأن العالم الجديد يتكون من أقطاب وتحالفات تخدم مصالح الشعوب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن «الرئيس السيسي كان صريحًا جدًا في كلمته، التي أوضح فيها أن المنطقة العربية قادرة خلال الفترة المقبلة، على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في الخريطة العالمية وصنع السياسة الدولية».

وذكر أن «الرئيس أوضح دور مصر وقيادتها الرشيدة للشرق الأوسط الجديد، وأن الأمن القومي العربي لا يتجزأ عن أمن مصر الوطني»، لافتًا إلى أن «الرئيس شدد على أهمية القضية الفلسطينية وحل الدولتين».

وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية لب الصراع في المنطقة»، متابعًا: «لو انتهى هذا الصراع تعود المنطقة إلى الهدوء والاستقرار قبل 1948، الفلسطينيون يعانون ومن حقهم الدفاع عن أرضهم حتى تعود الأرض، نرى كل يوم الاعتداءات في المسجد الأقصى، وحل القضية الفلسطينية يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة من المنطقة».

وشدد على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى فلسطين وسائر الدول العربية، والوصول إلى حل شامل لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن «قضية الأمن الغذائي تأتي ضمن أولويات اهتمام الدول العربية، خاصة بعد تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا».

وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، على الفكر السباق الخاص باكتشاف حقل ظهر وافتتاح محطات الإسالة منذ نحو 4 سنوات، متابعًا أن مصر سيكون لها دور كبير في إمداد العالم بالغاز المسيل، خلال الشتاء المقبل.

https://www.youtube.com/watch?v=XIXY_IjGC5A

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت اليوم السبت بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.