مظاهرة مُعارضة توقف مسيرة للنازيين في مدينة ماينس بغرب ألمانيا

تمكن تحالف من المبادرات المناهضة للعنصرية والأحزاب والنقابات العمالية والجماعات الكنسية من إيقاف مجموعة من خمسين متطرفا يمينيا في مدينة ماينس عن مسيرة لهم، من خلال التظاهر ووضع الحواجز في الشوارع.

وردد أنصار حزب القوة الجديدة اليميني المتطرف هتافات مثل "مدينة ماينس النازية"، أو "الثورة الآن" في ضواحي المدينة قبل أن يضطروا إلى الرجوع عن مواصلة المسيرة.

وطلبت الشرطة منهم عدم المضي قدما بسبب الاحتجاج المعارض لهم والذي اتسم بزخم وقوة كبيرين.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، فقد شارك حوالي 3000 شخص في المظاهرة المناهضة للنازيين.

وفي تجمع حاشد أمام محطة القطار الرئيسية بالمدينة قال رئيس بلدية ماينس، ميشائيل إيبلينج، إن أي شخص يطلق شعارات نازية علانية ليس له مكان في ماينس: "ويجب أن يحزم هؤلاء أمتعتهم مرة أخرى ويبدأوا طريق العودة إلى ديارهم".

ووفقا لإدارة المدينة سجل حزب القوة الجديدة، الذي ظهر في الأصل في إيرفورت ما يصل إلى 100 مشارك في مسيرته.

وصفت وزارة الداخلية في ولاية راينلاند بفالتس، الحزب بأنه "من الواضح أنه ينسجم مع هوى النازيين الجدد، وأنه تم تشكيل برنامجه من خلال فكرة القومية البيولوجية الفولكلورية النموذجية لمشهد النازيين الجدد".

واندلعت اشتباكات مع الشرطة عندما أوقفت معظم المتظاهرين المناوئين للنازيين الجدد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدة أشخاص حاولوا مهاجمة الشرطة، وتم استخدام رذاذ الفلفل في مواجهتهم.

وأضاف أن مسعفين من بين المتظاهرين عالجوا عدة أشخاص من تهيج العين.