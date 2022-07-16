جنوب أفريقيا تشير إلى مساعدة الإنتربول لها في تحديد موقع الأخوين جوبتا

تعمل جنوب أفريقيا مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لتحديد موقع الأخوين جوبتا بدقة، وهما مطلوبان على خلفية مزاعم بالتخطيط لسرقة مليارات الدولارات من شركات حكومية، قبل أن تضع البلاد اللمسات الأخيرة على طلب تسليمهما لها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب وزير العدل رونالد لامولا في خطاب ردا على سؤال نائب بالبرلمان أن هيئة الادعاء الوطنية مستعدة لتقديم طلبات إلى وزارة العدل الجنوب أفريقية حتى "يتسنى إرساله إلى الدولة أو الدولتين اللتين يقيم بهما الأفراد المتورطون من عائلة جوبتا".

وتم القبض على راجيش وأتول جوبتا في الإمارات في يونيو الماضي.

وهما مطلوبان للعدالة على خلفية تهم بغسل أموال والاحتيال وتم احتجازهما بعد أن أدرجتهما منظمة الإنتربول على قائمتها للمطلوبين في شباط/ فبراير.